15 choses surprenantes sur le Japon Deux de mes amis ont visité le Japon récemment, c’était leur toute première visite et voici leurs premières impressions du Japon. Ils étaient très impressionnés par ce qu’ils ont vu à Tokyo. 1. Le Japon dispose d’un réseau de transport très performant Mes amis qui vivent à paris ont été impressionné par l’efficacité et la propreté des transports publics japonais. Les trains arrivent et partent à l’heure, les couloirs et les quais sont lumineux, propres et paisibles, en outre le système de carte électronique (équivalent de notre Navigo) utilisable pour les trains, les bus, les taxis, peut même être utilisé pour faire des achats dans les superettes de la gare. 2. Service à la clientèle Les entreprises japonaises traitent les clients comme des rois. Mes amis ont été très surpris par la politesse des employés de magasin à Tokyo. Nous sommes allés dans de nombreux restaurants, le service était toujours efficace, et les plats que nous avons commandés sont arrivés rapidement, et en plus il n’est pas nécessaire de laisser un pourboire à la serveuse ! Bref le service à la clientèle est excellent dans la plupart des entreprises japonaises. 3. "Kawaii" Le phénomène « Kawai » est omniprésent au Japon. Mes amis qui adorent « Hello Kitty » et « Sanrio » étaient surpris de voir toutes ces boutiques spécialisées. Nous avons acheté tous ces gadgets idiots pour téléphone portable à l’effigie du célèbre chat. C’est la tradition du "omiyage", le souvenir rapporté pour la famille en France. 4. La largeur des rues au Japon Mes amis et moi avons eu quelques sueurs froides parce que la rue était si étroite que nous avons pensé que nous allions percuter la voiture venant en sens inverse. En France, nous avons des voies larges avec de la place de chaque côté de la route, ce fut un choc culturel énorme pour eux. 5. Tout est cher Même une petite tasse de café à Tokyo peut coûter plus de 550 Yen (environ 4 euros), les billets de 1,000 Yen s’envolent trop facilement. 6. Japon est verdoyant En arrivant à l’aéroport international de Narita et sur le chemin de l’aéroport vers l’hôtel, mes amis étaient impressionnés par toutes ces collines et cette verdure qu’ils ont vu. J’imagine qu’ils ne savaient pas qu’il restait beaucoup de nature au Japon. Ils pensaient que c’était très beau, mais ils semblent un peu dépassé par le contraste entre la banlieue verdoyante et la mégapole de Tokyo. 7. Les japonais dorment dans le train Je n’ai pas vraiment fait attention à cela, mais mes amis ont remarqué que beaucoup de gens dorment dans le train. Même ceux qui sont debout ! Les Japonais semblent avoir une faculté étonnante pour dormir dans le train et pour se réveiller exactement à leur arrêt. 8. Tremblements de terre et typhons Malheureusement les tremblements de terre et les typhons font partie de la vie au Japon, et les touristes étrangers éprouvent des difficultés d’adaptation. Lorsque nous mangions dans un restaurant à Tokyo, nous avons senti une secousse... mes amis ont plongé sous la table. C’était une secousse d’intensité moyenne. 9. Les écoliers disent bonjour aux touristes étrangers Les enfants japonais sont mignons et polis, lorsque nous marchions dans la rue, un groupe d’écoliers nous a salué amicalement en faisant « coucou » de la main … bien sûr, ils font ça à tous les touristes étrangers, mais d’une manière générale les japonais montrent beaucoup de courtoisie à l’égard des "Gaikokujin." 10. Les japonais font du bruit en aspirant les nouilles Nous sommes allés dans un restaurant de nouilles traditionnelles parce que je voulais que mes amis goutent les vrais Ramen, mille fois plus savoureux que les pseudos Ramen parisiens. A peine assis, nous avons entendu cet homme qui aspirait bruyamment les nouilles sans vergogne, bien sûr, j’ai expliqué à mes amis que c’était une manière de montrer que l’on appréciait le plat. 11. Les japonais sont minces Mes amis ont réalisé que la taille moyenne des japonais et petite comparé à celle des français. Grande déception dans les magasins de fringues à Tokyo, il n’y a pas beaucoup de choix en taille XL. 12. Karaoke J’ai emmené mes amis au Karaoke parce que c’est un phénomène relativement récent en France. Ils ont été vraiment impressionnés par l’équipement, la nourriture et le service. A tel point que nous y sommes retournés plusieurs fois avant de quitter le Japon. 13. Les jeunes enfants prennent le métro non accompagné Ce fut un choc pour mes amis. Même si notre culture prêche toujours l’importance d’être indépendant, les parents sont généralement très protecteurs vis-à-vis de leurs enfants, et les gens appelleraient immédiatement les services de protection de l’enfance en voyant un bambin de 5 ans prendre un métro tout seul à Paris. 14. Les japonais essayent de pratiquer l’anglais en toutes occasions Un de mes amis qui a étudié à l’Inalco est en mesure de commander en japonais dans les restaurant et les magasins, mais chaque fois que la conversation commençait en japonais, la réponse était en anglais. Mon ami était un peu exaspéré jusqu’à ce que je lui explique que les Japonais n’ont habituellement pas beaucoup l’opportunité de pratiquer la langue de Shakespeare. Alors, quand ils parlent à un étranger, ils essayent instinctivement de pratiquer leur anglais. 15. Le tonitruant « irasshaimase » Cette phrase de bienvenue est déclenchée à chaque fois qu’un client franchit la porte d’un magasin ou d’un restaurant. Le ton de voix très aigu, en particulier celui des vendeuses, est particulièrement crispant. Mes amis m’ont demandé pourquoi ces femmes émettaient un son si aigu et inhumain … je leur ai dit ... vous vous souvenez ? Le client est roi. Emily Yamada © 1997-2016

reproduction interdite