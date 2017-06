Akira Kosemura Akira Kosemura est un pianiste compositeur et producteur né à Tokyo en 1985. Son premier album intitulé “It’s On Everything” est sorti en 2007, la même année il fonde le label de musique “Schole”. Le pianiste compose des musiques pour le cinéma, pour le théâtre et pour la publicité. Akira a reçu des critiques élogieuses pour la musique du ballet contemporain "Manon" en 2012, une histoire d’amour vibrante et une magnifique musique qui reflète les émotions d’un homme et d’une femme face au destin. Il compose en 2014 la musique du film "Embers", avec l’actrice Yuya Yagira, une séquence musicale profonde qui exprime des émotions brûlantes dans le silence pesant d’une lueur d’espoir. En 2015, il compose des identifiants sonores pour le pavillon du Japon lors de l’exposition universelle de Milan, très connu au Japon, le travail d’Akira Kosemura est acclamé par le média spécialisé américain “Pitchfork” et le journal australien “The age”. Akira Kosemura © 1997-2017

