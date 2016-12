Ginza l’extravagant Vous avez du temps et de l’argent... une visite s’impose. Ginza est le quartier le plus chic de Tokyo, on y trouve une multitude de boutiques de luxe, de grands magasins, de galeries d’art et de grands restaurants. Le prix au mètre carré dans ce quartier est estimé à plus de 10 millions de yens (environ 67.000 euros), autant dire que seules les grandes enseignes peuvent se permettre d’y ouvrir un magasin. De 1612 à 1800, le district de Ginza était réputé pour monnayer les pièce en argent, d’où l’origine de Gin-za (centre de l’argent). Le quartier fut entièrement dévasté par le grand tremblement de terre de 1923 puis reconstruit avec de grandes avenues et une multitude de magasins de mode. Le week-end, l’avenue centrale (Chuo Dori) est fermée aux voitures, l’endroit est agréable pour se promener ou faire du lèche-vitrines. Que voir ? Quelques terrasses de grands magasins ont une vue imprenable sur la ligne du Shinkansen (le TGV japonais) pour le plaisir des petits. Que les grands se rassurent, à quelques pas de là se trouve le célèbre magasin de modélisme ferroviaire Model Shop, situé sur la Harumi Dori. Les amateurs de photographie pourront apprécier les expositions du Fuji Photo Salon situé dans la galerie marchande Ginza 5 sous la voie rapide. Il y a également plusieurs magasins de matériel photographique d’occasion pour dénicher quelques perles rares comme des boîtiers Leica M3, Rolleiflex, Canon F1 ou Nikon F3 dans un état irréprochable. Découvrez le futuriste showroom Nissan, ou le Sony building. Ces bâtiments sont assez ludiques et interactifs, ils constituent un endroit idéal pour se poser après une séance de shopping intensif. Poursuivez votre exploration de la culture japonaise en assistant à une représentation de Kabuki au célèbre Kabukiza Theater construit en 1889. Le Kabuki est une forme de théâtre traditionnel japonais qui existe depuis l’époque Edo, plus populaire que le théâtre No qui s’adresse à un public élitiste. Les représentations de Kabuki durent entre 3 et 5 heures et sont jouées en 3 ou 4 actes. Il est possible d’assister à un seul acte. Des écouteurs audio sont disponibles pour suivre des explications en anglais. Il y a deux représentations par jour, généralement à 11h00 le matin et à 16h30 l’après midi. Le prix varie entre 2.000 et 20.000 yens pour une représentation. Passepartout © 1997-2016

