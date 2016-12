Le lac Yamanaka Le lac Yamanaka, le plus grand des cinq lacs qui entourent le Mont Fuji, est également le troisième lac le plus élevé du Japon, avec une altitude de 981 mètres au-dessus du niveau de la mer. Célèbre pour la pratique des sports d’été, il attire également de mombreux promeneurs qui viennent admirer le Mont Fuji. il est possible de se détendre dans deux sources thermales situées sur les rives du lac, « Benifuji-no-yu » et « Ishiwari-no-yu ». Sur les rives du lac, on trouve un grand mombre de restaurants, de boutiques et de musées. Il est également possible de faire le tour du lac à vélo en prenant la piste cyclable circulaire (location de vélo sur place). Le musée du photographe Koyo Okada Koyo Okada (1895-1972) est un photographe qui a pris environs 400.000 photographies du Mont Fuji. Ce musée expose les clichés les plus remarquables du photographe ainsi que le matériel photographique utilisé à l’époque. Le musée est situé dans le village de Oshino à 2 kilomètres du lac Yamanaka. info portfolio Nipponzine © 1997-2016

