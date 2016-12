Quand la température estivale grimpe... Bien que la température estivale grimpe chaque jour, cela ne décourage pas les amateurs de sport en plein air de faire un peu d’escalade. L’escalade sur bloc est un sport extrème qui consiste à escalader un gros rocher sans baudrier ni corde de rappel. La rivière Tamagawa est un excellent endroit pour s’exercer à la grimpette, le spot est situé en banlieue de Tokyo près de la gare de Mitake Ome, facilement accessible depuis la gare de Shinjuku. En été, les tokyoïtes viennent nombreux pour pique-niquer et pour pratiquer des sports de plein air comme la pêche, le kayak, le rafting et la randonnée. Les activités sont nombreuses, mais ce qui rend le site populaire, ce sont les nombreux rochers dentelés le long de la rivière, qui font le bonheur des grimpeurs. Les rochers eux-mêmes ne sont pas très grands, et le matériel d’escalade peut être loué sur place. Même si la hauteur n’est pas très élevée, une chute peut être dangereuse, il est donc nécessaire de rester vigilant et concentré. Toutefois, pour ceux qui sont prêt à essayer, l’escalade sur bloc est une façon amusante de passer du temps avec des amis, pour découvrir la nature autour de Tokyo et pour se maintenir en forme. Ceux qui veulent pratiquer l’escalade en milieu urbain peuvent grimper les blocs du parc de Miyashita à Shibuya, celui-ci dispose d’une paroi aménagée qui est idéale pour les débutants. Gratuit et facilement accessible, le site est très populaire, alors prenez la file d’attente, mais la fraicheur et le bonheur de l’escalade en milieu urbain récompense les plus patients. Bien que l’escalade sur bloc procure beaucoup de plaisir, il est parfois difficile de combattre la chaleur en été. Heureusement, Tokyo dispose de plusieurs gymnases climatisés et équipés de murs d’escalade adaptés aux besoins de chacun, du niveau débutant jusqu’au niveau Spiderman. B-Pump est une salle de sport située à Akihabara et à Ogikubo, cette salle offre aux plus téméraires un mur d’escalade équipé de lumières rouges qui simulent les sensation de grimpe sur la paroi d’un volcan, reste à savoir si la salle est équipée d’un chauffage surpuissant qui simule la chaleur dégagée par les coulées de lave. Emily Yamada © 1997-2016

reproduction interdite