Un Chef à Tokyo A peine 30 ans et déjà chef cuisinier dans un prestigieux restaurant français à Tokyo. On peut dire que Denis Chojnacki n’a pas suivit un parcours orthodoxe. Sortis de l’école culinaire, il travaille de restaurant en restaurant pour perfectionner son tour de main et glaner les recettes secrètes de ses chefs. Denis a toujours aimé voyager, le métier de cuisinier lui a permis de travailler dans plusieurs pays. A 21 ans, sur les conseils d’un collègue japonais, Denis débarque à Tokyo, il obtient un visa culturel pour étudier la cuisine japonaise puis il décroche un emploi à

l’école culinaire du Cordon Bleu de Tokyo. Cette rencontre avec l’art culinaire japonais lui permet d’élaborer et de développer son propre style de cuisine. "La cuisine japonaise est très naturelle" dit-il. Un passage au restaurant Taillevant Ebisu dirigé par Joël Robuchon permet à Denis d’acquérir de la notoriété. Tokyo offre des

opportunités incroyables à celui qui sait les saisir. Denis n'a pas hésité une seconde quand on lui proposa un poste de chef cuisinier dans un restaurant prestigieux. C'est avec un grand sourire et beaucoup de gentillesse qu'il m'accueille dans son restaurant situé au dixième étage avec une vue spectaculaire sur le palais impérial. L'atmosphère en cuisine est très sereine, Denis dirige une équipe de 13 cuisiniers. Tout le monde s'affaire à la besogne, épluchage, préparation des sauces, découpe et cuisson. Les premières commandes arrivent et la valse des plats succulents commence. J'ai eu la chance de pouvoir déguster une terrine de saumon et un boeuf de Kobe qui resteront un des instants les plus savoureux de mon existence. La cuisine est un art que Denis a su maitriser en y apportant une teinte subtile de métissage franco japonais. Travailler dans un grand restaurant n'est pas une tache facile, il faut rester vif et alerte malgré le manque de sommeil, il faut supporter le poids des responsabilités et faire face aux petits problèmes quotidiens. Denis est également très actif en dehors de son travail, le temps d'un court weekend et le voilà faisant de la randonnée dans les Alpes japonaises ou de la plongée dans les eaux transparentes de Okinawa. Lorsqu'on lui demande comment il envisage l'avenir, Denis répond modestement "on verra". Peut être rêve-t-il d'ouvrir son propre restaurant quelque part entre la France et le Japon. En attendant si vous êtes de passage à Tokyo, une visite s'impose dans son restaurant.

