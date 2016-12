Voyage à Tokyo Tokyo est une destination incontournable lors d’un voyage au Japon. Cette grande ville rassemble de nombreux lieux d’intérêts qui ne cessent de surprendre les visiteurs. Partez à la découverte de ses nombreux quartiers hétéroclites pour voir de près son paysage urbain associant le passé et le présent. L’évolution de cette mégalopole avant-gardiste ne cesse de fasciner chaque jour. Lors de votre séjour à Tokyo, ne manquez pas les lieux surprenants suivants.

Le quartier de Shinjuku Lors de votre séjour au Japon, plus précisément durant votre passage à Tokyo, ne manquez pas de visiter le célèbre quartier de Shinjuku. Il est connu pour être le centre de Tokyo. Ce quartier vous laissera sûrement des souvenirs impérissables. Lors de votre visite de découverte, vous passerez à travers de nombreux sous-quartiers aussi intéressants les uns que les autres. Vous serez sans doute impressionné par l’effervescence qui y règne. De nombreuses lignes de trains y sont rassemblées. La gare dispose d’une dizaine d’étages menant vers plusieurs centres commerciaux. À l’ouest du quartier, vous arriverez dans le quartier des affaires. On le reconnaît par ses nombreux gratte-ciel. La modernité des buildings y est frappante. Son quartier commercial à l’est présente l’évolution économique du pays. Sans parler du bruit qui anime les lieux, on y trouve divers grands magasins d’électronique et des restaurants de tout genre. Si vous voulez goûter à une soirée animée, le sous-quartier Kabukichô est le meilleur. Restaurants, salles de jeux, clubs, bars, cabarets, strip clubs et autres établissements similaires vous y attendent.

Le quartier électronique d’Akihabara Il faut savoir que c’est le haut lieu de la sortie des derniers produits Hi-Tech japonais. Il est en quelque sorte le paradis des Geeks. Vous y trouverez de tout, notamment tout ce qui concerne les jeux vidéo, manga et sexe. Vous serez d’ailleurs guidé par des affiches gigantesques représentant des personnages de manga. Concernant les jeux vidéo, vous y trouverez des vieux jeu et console pour un prix modique. Des games center y sont d’ailleurs implantés pour que les visiteurs puissent s’amuser. Vous ferez réellement étonner de rencontrer de nombreux fanatiques du jeu. Vous aurez également la chance de visiter une horde de magasins d’audio, d’informatique, de photographie et de vidéo. Vous aurez l’embarras du choix en prix, en qualité et en nouveauté. Contrairement dans les pays européens, les magasins érotiques y sont nombreux. Ne manquez pas de visiter l’un d’eux même seulement pour apprécier l’atmosphère.

Le Temple de Meiji Jingu Changez complètement d’ambiance et poursuivez votre parcours vers le parc Yoyogi. Vous arriverez dans le magnifique sanctuaire Meiji. Celui-ci est un temple Shinto bâti en 1920. Il se trouve dans une forêt artificielle de 71 km² avec des milliers d’arbres. Il a été rénové en 1958 après les raids aériens datant de la Seconde Guerre mondiale qui ont détruit le bâtiment. Actuellement, vous pourrez visiter trois zones. L’espace extérieur ou Gaien présente des jardins, le parc Jingû, celui de Yoyogi et divers bâtiments comme le musée, magasins de souvenirs et les restaurants. L’enceinte intérieure ou Naien propose les principaux bâtiments du site. La troisième partie est le bâtiment du mémorial Meiji ou encore Kinenkan.

Le quartier traditionnel d’Asakusa Asakusa est très connu l’un des quartiers traditionnels les plus populaires de Tokyo. Il est localisé le long de la rivière Sumida et accessible via la rue Kappabashi. Ce quartier a su préserver sa structure d’antan et évoque absolument l’esprit du « vieil Edo ». Pour apprécier votre visite du quartier, faites un détour dans son temple de Sensoji ou Asakusa Kannon. Il est constitué d’un bâtiment principal et d’une pagode à cinq étages dédiés à Kannon, la déesse bodhisattva de la compassion. Du côté de la porte de Kaminarimon connue par sa gigantesque lanterne rouge et ses sculptures en bois, vous rencontrerez la rue commerçante de Nakamise bordée d’innombrables échoppes de souvenirs tels que kimonos, éventails et diverses gourmandises traditionnelles. japon.marcovasco.fr © 1997-2016

reproduction interdite